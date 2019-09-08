Son Dakika Haberleri: Irak'ta DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa saldırı
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Irak'ta DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa saldırı

50 dakika önce

Irak'ın Salahaddin vilayetinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa düzenlenen bombalı saldırıda bir asker yaralandı.

Irak'ta DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa saldırı, System.String[]

Irak'ın Salahaddin vilayetinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakınlarının bulunduğu kampa düzenlenen bombalı saldırıda bir asker yaralandı.

AA muhabirine konuşan Salahaddin Emniyetinde görevli Yüzbaşı Polis Numan el-Cuburi, vilayetin kuzeyindeki Şırgat ilçesinde, DEAŞ mensuplarının yakınlarının ikamet ettiği kampa, kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından el bombasıyla saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Cuburi, saldırıyı engellemeye çalışan ordu güçleri ve saldırganlar arasında kısa süreli çatışma çıktığını ve bir askerin yaralandığını söyledi.

Kamp sakinlerinin saldırıda zarar görmediğini dile getiren Cuburi, son bir ay içinde buna benzer 3 saldırının daha meydana geldiğini hatırlattı.

Iraklı yetkililer, daha önce Musul vilayetinde ikamet eden DEAŞ üyelerinin yakınlarını, geçen ay Şırgat'taki kampa sevk etmişti.

Söz konusu sevkten sonra Şırgat'taki aşiretler duruma tepki göstererek Irak merkezi hükümetine kampın kapatılması ve ailelerin ilçe sınırından çıkarılması çağrısında bulunmuştu.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:24 Kaynak: AA
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