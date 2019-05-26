Son Dakika Haberleri: Irak'ta DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu 3 kişiye idam cezası

Irak'ta DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu 3 kişiye idam cezası

5 saat önce

Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransız uyruklu 3 kişi idam cezasına mahkum edildi.

Irak'ta DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransa uyruklu 3 kişiye idam cezası, System.String[]
Irak'ta terör örgütü DEAŞ üyeliğiyle suçlanan Fransız uyruklu 3 kişi idam cezasına mahkum edildi.
Bağdat'taki ceza mahkemesince görülen davada DEAŞ üyeliğinden suçlu bulunan Fransız uyruklu 3 kişi idam cezasına çarptırıldı.
Irak yargı kaynaklardan alınan bilgiye göre, idama mahkum edilen kişiler, birkaç ay önce yargılanmak üzere Suriye'den Irak'a teslim edildi.
Kaynaklar, idama mahkum edilenlerin Fransa vatandaşı Leonard Lopez, Kevin Gonot ile Salim Machou olduğunu belirtti.
Kararın temyizi için 30 günlük sürenin olduğunu bildiren kaynaklar, Fransız mahkumların, Irak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılandıklarını ve suçlu bulunduklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:05 Kaynak: AA
Irak, Güncel
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