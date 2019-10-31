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Irak'ta devam eden protestolarda duygusal anlar

6 saat önce

Irak'ta devam eden protestolarda duygusal anlarIrak, (DHA) - Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği Irak'ta bir asker ile gösterici arasında yaşanan duygusal anlar amatör kameraya yansıdı.

Irak'ta devam eden protestolarda duygusal anlar

Irak, (DHA) - Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği Irak'ta bir asker ile gösterici arasında yaşanan duygusal anlar amatör kameraya yansıdı.

Hükümet karşıtı gösterilerin büyüyerek devam ettiği ve güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çatışma yaşanan Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir asker ile gösterici arasında duygusal anlar yaşandı. Yaşanan anlar başka bir gösterici tarafından kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntüde, Al-Sinak köprüsünde meydana gelen olayda bir askerin ve göstericinin birbirine sarılıp ağladığı görüldü. Görüntüde askerin ağlayan göstericinin, Bizi hedef alanlardan korumanız lazım sözüne karşılık, Nasıl, nasıl, hükümet silahımı aldı diye cevap verdiği görülüyor. Asker ve göstericinin, köprüde birbirine sarılmış halde yere oturup ağladığı sırada ise bölgede protestoların devam ettiği görüldü.

Irak'ta devam eden protestolarda duygusal anlar

Hükümet, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 02:37 Kaynak: DHA
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