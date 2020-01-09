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Irak'ta diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Alan olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya iki füzenin isabet ettiği açıklandı.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Alan olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya iki füzenin isabet ettiği açıklandı.
Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerginlikte iki ülkenin birbirine karşı eylemlerini yaptığı Irak'ta gece saatlerinde iki patlama daha yaşandı. Güvenlik kaynakları birçok diplomatik temsilciliğin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füzenin isabet ettiğini açıkladı. ABD'nin Bağdat büyükelçiliği de yine bu bölgede bulunuyor..
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:06
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