Irak'ta diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama - Son Dakika Dünya

Irak'ta diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Alan olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya iki füzenin isabet ettiği açıklandı.

Irak'ta diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de patlama, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Alan olarak bilinen yüksek güvenlikli noktaya iki füzenin isabet ettiği açıklandı.


Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yaşanan gerginlikte iki ülkenin birbirine karşı eylemlerini yaptığı Irak'ta gece saatlerinde iki patlama daha yaşandı. Güvenlik kaynakları birçok diplomatik temsilciliğin bulunduğu Yeşil Bölge'ye iki füzenin isabet ettiğini açıkladı. ABD'nin Bağdat büyükelçiliği de yine bu bölgede bulunuyor..

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Amerika Birleşik Devletleri, Bağdat, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:06 
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