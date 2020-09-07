Irak'ta doktorlar can güvenlikleri ve yeni atamalar için gösteri düzenledi - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce doktor, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması ve yeni atamalar yapılması için gösteri düzenledi.

Bağdat'ın yanı sıra ülkenin farklı vilayetlerinden gelen doktorlar, Irak Tıp Sendikasının katılımıyla Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı.

Beyaz önlükleriyle gösteriye katılan doktorlar, devletin kendilerine sahip çıkması, can güvenliklerinin sağlanması, yeni mezunların atanması ve sağlık çalışanlarını korumaya yönelik yasanın uygulamaya konulması için bir araya geldi.

Irak Tıp Sendikası Üyesi Hadi Selman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk taleplerinin 2013'te çıkarılan doktorların korunması yasasının tam olarak hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Yasanın kağıt üstünde yürürlükte olmasına rağmen sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların sürdüğünü belirten Selman, "Zorlu çalışma şartları ve yetersiz imkanlara rağmen doktorlar şiddete maruz kalmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doktorların yükünün daha da arttığına dikkati çeken Selman, "Sağlık kurumları yeni mezunlara ihtiyaç duyuyor. İlgili kurumlar şu ana kadar atalamalar için herhangi bir adım atmadı." dedi.

Gösteriye katılan doktorlardan Muhammed Abdullah da yeni mezunların atama taleplerine bir an önce cevap verilmesi gerektiğini söyledi.

Irak Meclisine bağlı İnsan Hakları Komisyonu, geçen ay yaptığı açıklamada, Kovid-19 gibi ölümcül bir pandemi ile mücadele edildiği bir dönemde doktor ve sağlık çalışanlarının hasta yakınları ve aşiret mensuplarının saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekmişti.