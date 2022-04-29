Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Son Dakika
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Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

29.04.2022 20:04

Yürüyüş yapılması Kasım Süleymani, Ali es-Sistani ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerinin taşınması ABD ve İsrail aleyhine slogan atılması NECEF - Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi.

Yürüyüş yapılması

Kasım Süleymani, Ali es-Sistani ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerinin taşınması

ABD ve İsrail aleyhine slogan atılması NECEF - Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında, Necef kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Şiilerin en büyük dini mercii Ali es-Sistani ve İran lideri Ali Hamaney'in posterlerini taşıdı.

Irak'ta Dünya Kudüs Günü etkinliği
Irak'ta Dünya Kudüs Günü etkinliği
Irak'ta Dünya Kudüs Günü etkinliği
Irak'ta Dünya Kudüs Günü etkinliği

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Ali Hamaney, Kudüs, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta 'Dünya Kudüs Günü' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Son Dakika
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