- Irak'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü - Son Dakika

- Irak'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü
31.10.2020 15:49
- Irak'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü Irak'ın Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
- Irak'ta eğitim uçağı düştü: 2 ölü
ERBİL - Irak'ın Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağın düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti.
Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin iline bağlı Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri'ne ait bir eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirildi. Cessna 172 Caravan tipi uçağının havada alev almasının ardından yere çakıldığı, bir pilotla yardımcısının hayatını kaybettiği ifade edildi.
Beled ilçesinde Hava Kuvvetleri'ne ait en büyük askeri hava üssü yer alıyor.
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