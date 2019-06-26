Irak'ta "eğitimsiz hükümet" tartışması

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Pakistan'da iktidar partisinin liderlerinden biri canlı yayında tartıştığı gazeteciye saldırdı

Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.