Son Dakika Haberleri: Irak'ta "eğitimsiz hükümet" tartışması
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta "eğitimsiz hükümet" tartışması

33 dakika önce

Irak'ta kabinedeki Eğitim Bakanlığı koltuğunun yaklaşık 8 aydır doldurulmaması sosyal medyada "eğitmsiz hükümet" başlıklı tartışmalara neden oldu.

HAYDAR KARAALP - Irak'ta kabinedeki Eğitim Bakanlığı koltuğunun yaklaşık 8 aydır doldurulmaması sosyal medyada "eğitmsiz hükümet" başlıklı tartışmalara neden oldu.
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi liderliğinde, geçen yıl ekim ayında 4 önemli bakanlıktan yoksun bir hükümet kurulmuştu. 22 sandalyeli bu hükümet kabinesinde 2 gün önceye kadar Savunma, İçişleri, Adalet ve Eğitim Bakanlıkları boş bulunuyor, buralar vekaletle yürütülüyordu.
Irak Parlamentosunda 24 Haziran'da yapılan oturumdaki oylama sonucu, Abdulmehdi'nin kabinesinde Savunma, İçişleri ve Adalet Bakanlıkları adayları seçildi ve görevlerine başladı. Ancak Eğitim Bakanlığı için aday gösterilen Sefana Hamdani güvenoyu alamadı.
AA muhabirine konuşan Irak eski Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Nasr Koalisyonu Sözcüsü Felah Hafaci, söz konusu bakanlıkların siyasi partiler arasındaki hizipçilik esasına göre seçildiği eleştirisinde bulunarak, "Diğer bakanlık da (Eğitim) bu şekilde atanacak. Liyakat ve hukuka dayalı bir devlet inşasından yanayız. Hükümetten razı değilim, görevini iyi şekilde yapamıyor." görüşünü dile getirdi.
"Eğitimsiz hükümet" eleştirisi
Irak'ta bazı gazeteciler ve sivil aktivistler de hükümetteki Eğitim Bakanlığı eksikliğini sosyal medyada "eğitimsiz hükümet" etiketini kullanarak eleştirmeye başladı.
Gazeteci ve Irak İnsan Hakları Örgütü üyesi Mustafa Sadun, sosyal medya hesabı üzerinden "Abdulmehdi hükümeti, eksiktir ve eğitimsizdir. Yani Eğitim Bakanı'ndan yoksundur." paylaşımında bulundu.
Irak'ta eğitimsiz hükümet tartışması
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:04 Kaynak: AA
Hükümet, Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sağlık Bakanlığının randevusuz muayene olunabileceği SMS'i tartışma yarattı Pakistan'da iktidar partisinin liderlerinden biri canlı yayında tartıştığı gazeteciye saldırdı Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 18:37:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta "eğitimsiz hükümet" tartışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]