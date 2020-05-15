Irak'ta ekmek fırınında yangın: 4 ölü - Son Dakika

Irak'ta ekmek fırınında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Domiz semtinde bir ekmek fırınında yangın çıktı. Çıkan yangında 1'i kadın 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri, çıkan yangın sonucu meydana gelen patlamada yoldan geçen bir kadının ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Ekipler, fırında bulunan 3 işçinin ise fırının içinde yanarak can verdiğini açıkladı. Kontrol altına alınan yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

(İHA)