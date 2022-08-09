Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi - Son Dakika
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Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi

09.08.2022 19:37

- Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi Irak'ın güneyinde yer alan Basra ve Zikar kentlerinde yaşanan elektrik kesintileri için protesto düzenledi.

- Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi

ERBİL - Irak'ın güneyinde yer alan Basra ve Zikar kentlerinde yaşanan elektrik kesintileri için protesto düzenledi.

Irak'ta meydana gelen elektrik kesintileri protesto edildi. Ülkenin güneyinde yer alan Basra kentini Bağdat'a bağlayan anayolda protesto yapan göstericiler, yolları lastik yakarak ve barikatlar kurarak kapattı. Hükümet aleyhine sloganlar atan protestocular Zikar kentinde ise kent merkezinde yer alan Zeytin kavşağında benzer bir protesto düzenledi.

Irak'ta 50 dereceyi aşan sıcak hava dalgası nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor. İran'dan elektrik satın alan Irak hükümeti, elektik sıkıntısını gidermek için Suudi Arabistan ile elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması adına mutabakat zaptı anlaşması yapmıştı.

Irak hükümeti ayrıca Türkiye ile Ürdün'den de elektrik almak için görüşmeler başlatmıştı.

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Kaynak: İHA

Basra, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Irak'ta elektik kesintileri protesto edildi - Son Dakika
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