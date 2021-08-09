Irak'ın Musul vilayetinde elektrik altyapısına yönelik saldırılar devam ediyor.
Irak Elektrik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul Barajı-Kayyara yüksek gerilim hattındaki 3 kuleye bombalı saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Saldırının faillerinden söz edilmeyen açıklamada, son bir hafta içinde Musul, Kerkük ve Salahaddin'de toplam 20 kulenin hedef alındığı kaydedildi.
Bağdat yönetimi, ülkedeki elektrik altyapısına yönelik sabotajların arkasında terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu dile getiriyor.
Irak'ta özellikle yaz mevsiminde elektrik ihtiyacı 20 bin megavatın üzerine çıkıyor. Ancak ülkede üretimin tüketimi karşılayamaması nedeniyle sık sık elektrik kesintileri yaşanıyor.
Üretimden kaynaklı sıkıntıların yanı sıra altyapıya yönelik saldırılar da enerji sektöründeki krizin kronikleşmesine yol açıyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Irak'ta elektrik altyapısına yönelik sabotajlar aralıksız sürüyor - Son Dakika