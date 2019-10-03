Irak'ta en az 19 kişinin öldüğü gösterilerde halk ne istiyor?
1 saat önce
Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:09
Irak'ta hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle sosyal medyaya erişim durduruldu Irak'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği gösteriler nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Yumurtanın ardından Irak'a mandalina ihracatı da durdu, tırlar gümrükten döndü ABD'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalma uçak havaalanına düştü, 5 kişi öldü 9 kişi yaralandı