Irak'ta en az 9 kişinin öldüğü gösterilerde halk ne istiyor?
1 saat önce
Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti
Irak'ta başkent Bağdat başta olmak üzere ülke genelinde birçok kentte devam eden hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.
Salı günü başlayan "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde, ülke genelinde son 24 saat içerisinde en az 9 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:46
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