Son Dakika Haberleri: Irak'ta erken seçim çağrısı
Son Dakika Güncel Irak'ta erken seçim çağrısı

Irak'ta erken seçim çağrısı

2 saat önce

Irak'ın Kerkük kentindeki önde gelen oluşumlardan Birleşik Arap Cephesi Başkanı Vasfi el-Asi, ülkedeki mevcut sorunların çözüme kavuşması için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Irak'ta erken seçim çağrısı, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentindeki önde gelen oluşumlardan Birleşik Arap Cephesi Başkanı Vasfi el-Asi, ülkedeki mevcut sorunların çözüme kavuşması için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşik Arap Cephesi Başkanı Asi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde istikrarın sağlanması için mevcut hükümetin değişmesinin zorunluluğunu vurgulayarak, erken seçim çağrısında bulundu.

Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve ülkenin diğer kentlerinde düzenlenen gösterileri desteklediklerini belirten Asi, "Irak'taki siyasi partilerin yolsuzluk ve haksızlıklarının durdurulmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Irak, dünyada yolsuzlukların en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2003 sonrası devlet kurumlarında mali ve idari yolsuzlukların yapıldığı biliniyor. Petrol zengini Irak'ta, elektrik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda hizmet yetersizliği yaşanıyor.

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Kerkük, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ING Türkiye, ihtiyaç kredisi faiz oranını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü Karamollaoğlu: trump'ın tehdidi terbiyesizliktir Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını sosyal medyadan duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 16:24:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta erken seçim çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]