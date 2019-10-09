Irak'ta erken seçim çağrısı

Irak'ın Kerkük kentindeki önde gelen oluşumlardan Birleşik Arap Cephesi Başkanı Vasfi el-Asi, ülkedeki mevcut sorunların çözüme kavuşması için erken seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Birleşik Arap Cephesi Başkanı Asi, Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde istikrarın sağlanması için mevcut hükümetin değişmesinin zorunluluğunu vurgulayarak, erken seçim çağrısında bulundu.

Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve ülkenin diğer kentlerinde düzenlenen gösterileri desteklediklerini belirten Asi, "Irak'taki siyasi partilerin yolsuzluk ve haksızlıklarının durdurulmasının zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Irak, dünyada yolsuzlukların en çok yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2003 sonrası devlet kurumlarında mali ve idari yolsuzlukların yapıldığı biliniyor. Petrol zengini Irak'ta, elektrik, sağlık ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda hizmet yetersizliği yaşanıyor.

Başkent Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana 110'un üzerinde kişi ölmüş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.