Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı

Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı.


Necef'te Sadreyn Meydanı'na girmeye çalışan Şii lider Mukteda es-Sadr taraftarları ile meydanda bulunan hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Es-Sadr destekçilerinin eylem yapılan bölgeye girmesini engelleyen protestocular, havaya ateş açılması sonucunda yaralandı.

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Necef, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:39 
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