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Irak'ta es-Sadr destekçileri ile eylemciler arasında arbede: 6 kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı
Irak'ın güneyindeki Necef kentinde Mukteda es-Sadr'a bağlı bir grupla göstericiler arasında çıkan arbedede 6 kişi öldü, 52 kişiyse yaralandı.
Necef'te Sadreyn Meydanı'na girmeye çalışan Şii lider Mukteda es-Sadr taraftarları ile meydanda bulunan hükümet karşıtı protestocular arasında çatışma çıktı. Es-Sadr destekçilerinin eylem yapılan bölgeye girmesini engelleyen protestocular, havaya ateş açılması sonucunda yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:39
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