Irak'ta eski Emeklilik Kurumu Başkanı Saadi'ye rüşvet ve yolsuzluktan 6 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Irak'ta, eski Ulusal Emeklilik Kurumu Başkanı Ahmet Saadi'ye yolsuzluğa karıştığı ve rüşvet aldığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Irak hükümetine yakın Nas News haber sitesinin haberine göre, Saadi hakkında yolsuzluk ve rüşvet suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı.

Eski Ulusal Emeklilik Kurumu Başkanı olan Saadi, yargılama sonucunda 6 yıl hapse mahkum edildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 30 Ağustos 2020 tarihinde yaptığı açıklamada, devletteki büyük yolsuzlukları ve cezai suçları incelemek için kendi liderliğinde komisyon kurulduğunu ifade etmişti.