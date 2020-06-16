Irak'ta eski Maliye Bakanı İsavi tutuklandı - Son Dakika

Irak Yüksek Yargı Konseyi, eski Maliye Bakanı Rafi el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlamalardan dolayı tutuklandığını bildirdi.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, "Bağdat Risafa İstinaf Mahkemesinde terörle mücadele konularında uzman hakim, yargıya teslim olan sanık Rafi Hiyad el-İsavi'nin terörle mücadele kanunu gereği hakkındaki suçlardan dolayı soruşturmaya tabi tutulması için tutuklandığını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

İsavi'nin Maliye Bakanlığı görevi sırasında yaptığı mali ve idari yolsuzluklardan dolayı gıyabında hapis cezasına çarptırıldığı kaydedilen açıklamada, itiraz halinde yeniden yargılama yolunun açık olduğu aktarıldı.

Iraklı Sünni Arap siyasetçi Rafi el-İsavi, 2008'de Başbakan Yardımcılığı, 2010'da da Maliye Bakanlığı görevlerine getirilmişti.

İsavi, eski Başbakan Nuri el-Maliki döneminde hakkında ileri sürülen suçlamalar üzerine yurt dışına gitmişti.