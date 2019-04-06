Son Dakika Haberleri: Irak'ta Etkili Olan Sel Nedeniyle İran ile Olan Sınır Kapıları Kapatıldı

Irak'ta Etkili Olan Sel Nedeniyle İran ile Olan Sınır Kapıları Kapatıldı

1 saat önce

Irak'ı 10 günden fazladır etkisi altına alan sağanak yağış birçok kentte sele yol açarken, İran ve Irak sınır kapılarını karşılıklı olarak kapattı.

Irak'ta Etkili Olan Sel Nedeniyle İran ile Olan Sınır Kapıları Kapatıldı, System.String[]
Irak'ı 10 günden fazladır etkisi altına alan sağanak yağış birçok kentte sele yol açarken, İran ve Irak sınır kapılarını karşılıklı olarak kapattı.

Son 30 yılın en yağışlı kışını geçiren Irak'ta 10 günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar bazı kentlerde sele yol açarken hükümet, bazı bölgelerde alarm verdi. Kerkük, Selahattin, Vasıt ve Misan şehirlerinin sel tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından endişe duyan hükümet vatandaşları su kenarlarından uzak durmaya çağırdı. Musul'da geçtiğimiz Mart ayında 100'den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan eğlence parkındaki feci kazadan sonra önlem alan Irak Kültür Bakanlığına bağlı Turizm Heyeti, su seviyesinin artması nedeniyle nehir kenarındaki bütün restoranlar, turizm kompleksleri ve eğlence parklarını vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için güvenlik kurallarına uymaya çağırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan ve 31 yıl aradan sonra ilk kez tamamıyla dolan Dukan barajından da benzer uyarı geldi. Baraj yöneticileri vatandaşları ve turistleri barajdan uzak durmaları konusunda uyardı.

Sel felaketinin boyutları artarken Irak Sağlık Bakanlığı selden etkilenen bölgelere acil yardımlar ulaştırmak için seferberlik ilan etti. Çevre ve sağlık dairelerinin her ihtimale karşı seferber olduğunu belirten Bakanlık açıklamasında, Basra, Misan, Selahattin, Musul ve Diyala'daki hastanelerin hazır durumda beklediğini söyledi.

Öte yandan sel, Irak ve İran'ın arasındaki Şeyip sınır kapısının kapanmasına neden oldu. Sınır kapısının devam eden yağışlar nedeniyle ileri bir tarihe kadar kapatıldığı açıklandı. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:20 Kaynak: İHA

İran, Irak, Güncel
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