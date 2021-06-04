Irak'ta Ezidi göçmenlerin kaldığı kampta yangın çıktı - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Duhok kentinde Ezidi iç göçmenlerin bulunduğu Şarya Kampı'nda yangın çıktığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Şarya Kampı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında yaklaşık 130 çadır zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin bölgeye ulaştığı ve söndürme çalışmalarının başladığı ifade edildi.

Yangında can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Irak Göç Bakanlığının verilerine göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde 27 kampta 737 bin 365 iç göçmen yaşıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te ülkenin pek çok bölgesinde kontrolü ele geçirmesinin ardından Ninova, Kerkük, Salahaddin, Enbar, Diyala ve Babil kentlerinden çok sayıda kişi güvenli bölgelere kaçmıştı.

Irak yönetiminin, 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazandığını duyurmasına rağmen pek çok göçmen halen evlerine dönebilmiş değil.