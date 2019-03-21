Irak'ta Feribot Alabora Oldu: En Az 40 Ölü

Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.



Irak'ın Musul şehrindeki Dicle nehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ön bilgiler, feribottaki yolcu sayısının kapasitenin üzerinde olduğu yönünde. - MUSUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı

Düden Çayı'nda Sürüklenen Raftingcileri Çevredekiler Kurtardı

Son Dakika! Dicle Nehri'nde Feribot Battı: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Lüks Rezidanstaki Sır Ölümle İlgili Bir Kişi Gözaltına Alındı