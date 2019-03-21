Son Dakika Haberleri: Irak'ta Feribot Alabora Oldu: En Az 40 Ölü

Irak'ta Feribot Alabora Oldu: En Az 40 Ölü

57 dakika önce

Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta Feribot Alabora Oldu: En Az 40 Ölü, System.String[]
Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Musul şehrindeki Dicle nehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ön bilgiler, feribottaki yolcu sayısının kapasitenin üzerinde olduğu yönünde. - MUSUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:44 Kaynak: İHA

Dicle, turist, Musul, Irak, 3. Sayfa
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