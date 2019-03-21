Irak'ta Feribot Alabora Oldu: En Az 40 Ölü
21 dakika önce
Irak'ın Musul şehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti.
Irak
'ın Musul
şehrinde içinde turist
ve çocukların bulunduğu feribotun alabora olması sonucu en 40 kişi hayatını kaybetti. Irak'ın Musul şehrindeki Dicle
nehrinde içinde turist ve çocukların bulunduğu bir feribotun alabora olması sonucu en az 40 kişi hayatını kaybetti. Ön bilgiler, feribottaki yolcu sayısının kapasitenin üzerinde olduğu yönünde.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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