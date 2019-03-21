Irak'ta Feribot Battı: 45 Kişi Hayatını Kaybetti (2)

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı.

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcu vardı.



Yetkililerin yaptığı açıklamada şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Sivil savunma yetkilileri 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, nehirdekileri kurtarmaya çalışıyor.

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