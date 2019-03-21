Irak'ta Feribot Battı... Nehirde Can Pazarı - 3

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı.

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcu bulunduğu belirtiliyor. Kurtarma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, nehirdekileri kurtarmaya çalışıyor.

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