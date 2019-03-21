Son Dakika Haberleri: Irak'ta Feribot Battı... Nehirde Can Pazarı - 4

Irak'ta Feribot Battı... Nehirde Can Pazarı - 4

1 saat önce

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı.

Irak'ta Feribot Battı... Nehirde Can Pazarı - 4, System.String[]
Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcu bulunduğu belirtiliyor. Kurtarma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, nehirdekileri kurtarmaya çalışıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:27 Kaynak: DHA

Dicle, Musul, Irak, Dünya
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