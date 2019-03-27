Irak'ta Feribot Faciası Sonrası Eski Vali Hakkında Gözaltı Kararı
1 saat önce
– Irak yargısı, feribot faciası sonrası görevinden alınan Musul valisi Nawfel Akoub hakkında yakalama kararı çıkardı.
– Irak
yargısı, feribot faciası sonrası görevinden alınan Musul
valisi Nawfel Akoub hakkında yakalama kararı çıkardı.
Irak'ın Musul kentinde 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun Dicle
Nehri'nde batması sonucu yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybettiği olay sonrası Irak parlamentosu, Başbakan Adil Abdülmehdi'nin önerisiyle Musul valisi Nawfel Akoub ve iki yardımcısını oy çokluğu ile görevden almıştı.
Bugün ise Irak yargısı, görevden alınan Nawfel Akoub için yakalama kararı çıkardı.
Yetkililerden gelen açıklamaya göre, şu ana kadar feribot faciasıyla ilgili devam eden soruşturma kapsamında 16 kişi gözaltına alındı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:20 Kaynak: DHA
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu
Cumhur İttifakı'nın Adayı, Yapıldığını Zannettiği Yolu Seçmene 2 Kez Sordu, "Hayır" Cevabını Aldı
Mersin'de "Sapan" Cinsi Köpek Balığı Yakalayan Balıkçıya, Bin 635 Lira Ceza Kesildi