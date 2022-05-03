Irak'ta Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu - Son Dakika
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Irak'ta Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu

03.05.2022 16:57
Irak'ta Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu

Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Felluce kentinde Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu.

Irak'ın Anbar vilayetine bağlı Felluce kentinde Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu.

Irak'ın batısındaki Anbar vilayetine bağlı Felluce kentinde oyun oynayan 6 çocuk, Fırat Nehri'ne girmelerinin ardından boğuldu. Önce oyun oynayan çocuklardan 1'inin nehre girdiği daha sonra ise arkadaşlarının çırpındığını gören diğer çocukların suya girerek boğulduğu öğrenildi. Çocuklardan 4'ünün kardeş diğer 2'sinin de kuzenleri olduğu açıklandı. Felluce Kaymakamı Mueyyet Dilemi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden çocukların 8 ila 14 yaş aralığında bulunduğu aktarıldı. - FELLUCE

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Fırat Nehri, Felluce, Çocuk, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Irak'ta Fırat Nehri'ne giren 6 çocuk boğuldu - Son Dakika
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