Irak'ta gaz tesisinde çıkan yangın elektrik kesintisine yol açtı - Son Dakika

Irak'ın Süleymaniye vilayetinde bulunan Kormor Gaz Tesisi'nde dün gece çıkan yangının vilayette elektrik kesintisine yol açtığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ümit Ahmed, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki Kormor Gaz Tesisi'nde dün gece çıkan yangının elektrik üretiminin yapıldığı bölümde tahribata neden olduğunu belirtti.

Oluşan tahribat nedeniyle 800 megavatlık elektrik kesinti yaşandığını aktaran Ahmed, onarım çalışmalarının devam ettiğini ve en kısa sürede yeniden tesisten elektrik verilmeye devam edeceğini kaydetti.

IKBY, halihazırda ihtiyaç duyduğu 5 bin megavatlık elektriğin yaklaşık 3 bin megavatını üretebiliyor. Erbil yönetimi geri kalan elektrik ihtiyacını ise özel şirketlerin kurduğu jeneratörlerle karşılıyor.