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Irak'ta geçici başbakan Abdülmehdi görevi bıraktı ve erken seçim çağrısı yaptı
6 saat önce
Irak geçici başbakanı Adil Abdülmehdi kendisinden sonra başbakan olacak olan Muhammed Allavi'nin çekildiğini açıklamasının ardından görevi bıraktığını duyurarak erken genel seçim çağrısı yaptı.
Irak geçici Başbakanı Adil Abdülmehdi kendisinden sonra koltuğu devralacak olan Muhammed Allavi'nin çekildiğini açıklamasının ardından görevi bıraktığını duyurarak erken genel seçim çağrısı yaptı.
Abdülmehdi'nin görevi bırakmasıyla oluşan boşluk ülkede hali hazırda karışık olan siyaset sahasının iyice içinden çıkılmaz bir hal almasına neden oldu. Bu siyasi vakum ülkede devam eden kitlesel protestolar, bazı bölgelerde IŞİD militanlarının yeniden başgöstermesi ve Covid-19 virüs salgını nedeniyle sıkıntılı günler geçiren devleti daha da zor bir duruma soktu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:09
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