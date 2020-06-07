Irak'ta Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi - Son Dakika

Irak'ta Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah getirildi

Irak'ta, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah atandı.

Irak'ta, Genelkurmay Başkanlığına Korgeneral Abdulemir Yarullah atandı. Irak resmi haber ajansına göre, İçişleri Bakanı olan Osman el-Ganimi'den boşalan Genelkurmay Başkanlığı görevine eski Ortak Operasyonlar Komutanlığı Başkanı Abdulemir Yarullah getirildi. Yeni Genelkurmay Başkanı Yarullah, aynı zamanda ABD vatandaşlığına sahip. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 7 Mayıs'ta göreve geldiğinden bu yana askeriyede bir dizi değişiklikler yaptı. Eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde görevinden alınan General Abdulvahap Saadi'yi Terörle Mücadele Kurumu Başkanlığına atayan Kazımi, General Kasım Muhammed Muhammedavi'yi de Hava Kuvvetleri Komutanı yapmıştı. Genelkurmay Başkanlığı görevini daha önce General Osman el-Ganimi yürütmüştü. Ganimi, halen hükümette İçişleri Bakanı olarak görev yapıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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