Irak'ta gerçekleşen saldırı sonrası Türkiye hedef gösterildi! Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı

Dağılma noktasına gelen terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde kanlı bir provokasyona imza attı. PKK'lı teröristler, Zaho'da turistlerin bulunduğu dere kenarındaki bir bölgeyi havan ile bombaladı, aralarında çocukların da olduğu 8 turist hayatını kaybetti. 23 kişinin de yaralandığı alçak saldırının ardından terör örgütü mensupları, "Saldırıyı TSK yaptı" yalanını hızla yayıp suçu Türkiye'ye atmaya kalkıştı.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE SİVİLLERİ HEDEF ALAN HER TÜRLÜ SALDIRININ KARŞISINDADIR

Bazı yayın organları tarafından Türkiye'nin hedef gösterilmesi sonrasında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada, "Irak'ın Dohuk Vilayeti'nin Zaho İlçesi'nde bir dere kenarına bugün (20 Temmuz) gerçekleştirilen saldırıda, ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği; 23 kişinin ise yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor; yakınları başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkına ve Hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır.

"TÜRKİYE GERÇEĞİN AÇIĞA ÇIKMASI İÇİN ADIMLAR ATMAYA HAZIRDIR"

Türkiye terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun şekilde, sivillerin, sivil altyapının, tarihi ve kültürel varlıklar ile tabiatın korunmasına azami hassasiyet göstererek yürütmektedir. Masum insanları hedef alan ve terör örgütü kaynaklı olduğu değerlendirilen bu gibi saldırılarla ülkemizin terörle mücadeledeki haklı ve kararlı tutumunun hedef alındığı kıymetlendirilmektedir. Türkiye gerçeğin açığa çıkması noktasında her türlü adımı atmaya hazırdır. Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: SİVİLLERE SALDIRI OLMAMIŞTIR

8 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ''TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik herhangi bir saldırımız olmamıştır" dedi. Büyükelçiliğe girme gibi bir durumun söz konusu olmadığını da belirten Çavuşoğlu, ''Bazı vize ofislerimiz önünde hadsizce bizim bayrağımız yakıldı'' açıklamasında bulundu.

GÜVENLİK KAYNAKLARI: İDDİALAR MAKSATLI

Güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyinde Parakh köyü civarında patlama sonucunda ölen ve yaralananların olduğuna dair bazı bilgiler alındığını belirtti. Bununla birlikte terör örgütü PKK/KCK yanlısı yayın yapan medya organlarında TSK'nın, " Duhok'ta düzenlediği sözde atışlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiği" yönünde haberlere rastlandığına dikkati çeken güvenlik kaynakları, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucunda terör örgütünün dağılma noktasına geldiğini, örgütün içinde bulunduğu zor durumdan kurtulmak için yalan, dezenformasyon gibi ahlak dışı yollarla çıkış arayışında olduğunu kaydetti.

"HABERLER ALGI OLUŞTURMAK MAKSATLI"

Terör örgütü PKK/KCK'nın masum sivilleri hedef aldığı, bölge halkının köylerine, tarla ve bahçelerine gidemediği gerçekleri biliniyorken bu tür haberlerin dikkatleri dağıtmak, algı oluşturmak için maksatlı ve yanlı olarak yayınlandığını vurgulayan kaynaklar, söz konusu olayın teröristler tarafından düzenlendiğinin anlaşıldığını ifade etti.