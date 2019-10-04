Son Dakika Haberleri: Irak'ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi
Son Dakika Güncel Haber

Irak'ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi

1 saat önce

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Irak'ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi, System.String[]

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini açıkladı.

Irak İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan yazılı açıklamada, protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, yaralıların bin 936 kişiye ulaştığını açıkladı. Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı da başkent Bağdat'ta bu akşam düzenlen gösterilerde 4 kişinin keskin nişancılar tarafından öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tayaran Meydanı ve Filistin Bulvarı'nda 2'si güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 4 kişinin bölgede bulunan kimliği belirsiz keskin nişancılar tarafından öldürülüğü belirtildi.

Protesto gösterilerin başlamasından bu yana ilk kez açıklama yapan Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ise, devletin malını korumak şartıyla protestocuların isteklerinden yana olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Irak Meclis Başkanı Halbusi'ye yakınlığı ile bilinen Dicle kanalı Bağdat Ofisi kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Kanal'dan yapılan açıklamada, "Protestocuların katilleri, hak sesi kıstırmak için Dicle Kanalı Bağdat ofisine saldırdı" denildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50'ye çıktı
Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 60'a yükseldi Muğla'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Mansur Yavaş'ın talimatıyla dar gelirli ailelerin çocuklarına eğitim desteği yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:46:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta gerilim artıyor: Ölü sayısı 50'ye yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]