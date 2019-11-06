Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı
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Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı. Milletvekillerinin o sırada evde olmadıkları belirtildi.
Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, Dikar şehrinde, Naji Al-Saidi, Mona Al-Ghurabi ve Zainab Al-Kazraji adlı 3 milletvekilinin evini kundakladı. Milletvekillerinin o sırada evde olmadıkları duyuruldu.
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