Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı
Son Dakika Dünya Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı

8 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı.

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda göstericiler, 3 milletvekilinin evini kundakladı. Milletvekillerinin o sırada evde olmadıkları belirtildi.

Irak'ta 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. Eylemciler, Dikar şehrinde, Naji Al-Saidi, Mona Al-Ghurabi ve Zainab Al-Kazraji adlı 3 milletvekilinin evini kundakladı. Milletvekillerinin o sırada evde olmadıkları duyuruldu.


Hükümet, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:02 Kaynak: DHA
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