Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi
Son Dakika Güncel Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi

6 saat önce

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde göstericiler, 3 milletvekilinin evini yaktı.

Irak'ta göstericiler, 3 milletvekilinin evini ateşe verdi, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde göstericiler, 3 milletvekilinin evini yaktı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, göstericiler, Zikar'ın Eş-Şatra ilçesinde "Sairun" Koalisyonu milletvekillerinden Naci es-Saidi, "El-Fetih Koalisyonu'ndan Muna el-Gurabi ile Kanun Devleti Koalisyonu milletvekili Zeynep el-Hazreci'nin evini ateşe verdi.

Olaylarda can kaybı yaşanmazken, sivil savunma ekiplerinin evlerde çıkan yangınları söndürmeye çalıştığı ifade edildi.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de tekrar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Irak Misyonu, 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde 254 göstericinin hayatını kaybettiğini, binlercesinin de yaralandığını duyurmuştu.

Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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