Irak'ta göstericiler adı başbakanlık için geçen Sudani'yi reddediyor - Son Dakika
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Irak'ta göstericiler adı başbakanlık için geçen Sudani'yi reddediyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, adı başbakanlık için geçen eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin desteklediği Muhammed Şiya es-Sudani'ye tepki göstererek, attıkları sloganlarla bu ismin yeni hükümette başbakan olmasını istemediklerini ifade etti.

Irak'ta göstericiler adı başbakanlık için geçen Sudani'yi reddediyor, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, adı başbakanlık için geçen eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin desteklediği Muhammed Şiya es-Sudani'ye tepki göstererek, attıkları sloganlarla bu ismin yeni hükümette başbakan olmasını istemediklerini ifade etti.


Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericiler, Dava Partisi ve Meclisteki Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve İran yanlısı Fetih Koalisyonunun desteklediği eski bakanlardan Sudani'nin başbakan olmasını reddettiklerini, attıkları çeşitli sloganlarla duyurdu.


Göstericiler tepkilerini, Maliki ve Sudani'nin yan yana olan ve üzerinde kırmızı renkli çarpı işaretinin yer aldığı posterleri de taşıyarak aktardı.


Sudani'ye benzer tepkiler, ülkenin güneyindeki Basra, Musenna ve Zikar vilayetlerinde de dile getirildi.


Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'a bağlı Mecliste 54 milletvekili olan Sairun Koalisyonu dışında, diğer Şii gruplar ile Kürt ve Sünni partilerin Sudani'nin başbakanlığına onay verdiği iddia ediliyor.


Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in pazartesi gününe kadar Sudani'ye hükümeti kurma görevini teklif etmesi bekleniyor.


Dava Partisi ve halen milletvekili olduğu Kanun Devleti Koalisyonundan dün istifa ettiğini açıklayan Sudani, bu adımıyla hakkındaki başbakanlık iddialarını güçlendirdi.


Ziraat Mühendisi olan Sudani, Maliki hükümetinde Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı yapmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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