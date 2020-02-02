Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor - Son Dakika

Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor
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Irak bayrakları ve Muhammed Tevfik Allavi karşıtı posterler taşınması Yürüyüş yapılması ve slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yükek Eğitim Öğretim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi karşıtı gösteri düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:42 Kaynak: AA
Irak bayrakları ve Muhammed Tevfik Allavi karşıtı posterler taşınması
Yürüyüş yapılması ve slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yükek Eğitim Öğretim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Allavi'yi kabul etmediklerini gösteren dövizler taşıyarak Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.
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