Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor - Son Dakika
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Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor

15 dakika önce

Irak bayrakları ve Muhammed Tevfik Allavi karşıtı posterler taşınması Yürüyüş yapılması ve slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yükek Eğitim Öğretim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi karşıtı gösteri düzenledi.

Irak bayrakları ve Muhammed Tevfik Allavi karşıtı posterler taşınması

Yürüyüş yapılması ve slogan atılması Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yükek Eğitim Öğretim Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Allavi'yi kabul etmediklerini gösteren dövizler taşıyarak Tahrir Meydanı'na doğru yürüdü.

Irak'ta göstericiler Allavi'yi kabul etmiyor

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:42 Kaynak: AA
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