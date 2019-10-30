Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler hükümeti protesto ediyor: "İşsizliğe çözüm bulun; yolsuzlukları durdurun"
Son Dakika Dünya Irak'ta göstericiler hükümeti protesto ediyor: 'İşsizliğe çözüm bulun; yolsuzlukları durdurun'

Irak'ta göstericiler hükümeti protesto ediyor: "İşsizliğe çözüm bulun; yolsuzlukları durdurun"

1 saat önce

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

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Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Irak'ta göstericiler hükümeti protesto ediyor: İşsizliğe çözüm bulun; yolsuzlukları durdurun

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:57 
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