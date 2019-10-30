Irak'ta göstericiler hükümeti protesto ediyor: "İşsizliğe çözüm bulun; yolsuzlukları durdurun"
1 saat önce
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:57
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