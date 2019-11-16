Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler İran'a açılan sınır kapısının yolunu kapattı
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Irak'ta göstericiler İran'a açılan sınır kapısının yolunu kapattı

6 saat önce

Irak'taki protestocular, ülkenin güneyindeki en önemli gümrük kapısı Um Kasr Limanı ve Mechun Petrol Kuyusu'ndan sonra İran'a açılan kara sınır kapısının da yolunu kapattı.

Irak'ta göstericiler İran'a açılan sınır kapısının yolunu kapattı, System.String[]

Irak'taki protestocular, ülkenin güneyindeki en önemli gümrük kapısı Um Kasr Limanı ve Mechun Petrol Kuyusu'ndan sonra İran'a açılan kara sınır kapısının da yolunu kapattı.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'da yer alan habere göre, hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemciler, Basra vilayetinin güneybatısında Irak-İran arasındaki "Şelemçe Gümrük Kapısı"na açılan ana yolu trafiğe kapattı.

Göstericiler, 1 Ekim'den bu yana dile getirdikleri taleplere hükümetin herhangi bir yanıt vermemesi üzerine gümrük kapısına yöneldiklerini belirtti.

Protestocular, Basra vilayetindeki ihracat ve ithalatın can damarı Um Kasr Limanı ile günlük yaklaşık 240 bin varil ham petrol üretimi yapan Mecnun Petrol Kuyusu'nun da yollarını kesmişti.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde 319'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi de yaralandı.

Basra, İran, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:30 Kaynak: AA
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