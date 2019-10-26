Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler, İran'ın "ülkede artan etkisini" protesto etti
Son Dakika Güncel Irak'ta göstericiler, İran'ın 'ülkede artan etkisini' protesto etti

Irak'ta göstericiler, İran'ın "ülkede artan etkisini" protesto etti

1 saat önce

Irak'ta göstericiler, İran'ın ülkelerindeki "nüfuzunun artmasını" protesto etti.

Irak'ta göstericiler, İran'ın

Irak'ta göstericiler, İran'ın ülkelerindeki "nüfuzunun artmasını" protesto etti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İran'ın Kerbela'daki konsolosluk binası önünde toplanan Iraklılar, ülkelerinde "İran nüfuzunun artmasına" tepki gösterdi.

"İran dışarı" sloganları atan göstericilerden bazıları konsolosluğu çevreleyen duvarlara tırmanarak Irak bayrağı açtı.

ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından eski rejimin devrilmesinden bu yana, İran'ın ülkede etkisi önemli ölçüde artarken, Tahran'ın buradaki silahlı grupların yanı sıra ülkeyi yöneten Şii partilerle de yakın ilişki içinde olduğu belirtiliyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere dün tekrar başladı.

Başta Bağdat olmak üzere ülkenin orta ve güney kentlerine yayılan eylemlerde ekim ayının başından bu yana yaklaşık 200 kişi hayatını kaybetti, 8 bine yakın kişi de yaralandı.

Irak, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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