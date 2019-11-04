Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler İran Konsolosluğunu basıp Irak bayrağı açtı
Son Dakika 3. Sayfa Irak'ta göstericiler İran Konsolosluğunu basıp Irak bayrağı açtı

Irak'ta göstericiler İran Konsolosluğunu basıp Irak bayrağı açtı

6 saat önce

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, İran'ın Kerbela konsolosluk binasını basıp, Irak bayrağı açtı.

Irak'ta göstericiler İran Konsolosluğunu basıp Irak bayrağı açtı, System.String[]

Irak'ta hükümet karşıtı protestolar düzenleyen göstericiler, İran'ın Kerbela konsolosluk binasını basıp, Irak bayrağı açtı.


Irak'ta bir aydan fazladır süren hükümet karşıtı protesto gösterilerinde İran aleyhine slogan atan protestocular, Kerbela kentindeki İran Başkonsolosluğu binasını bastı. Irak'ta İran nüfuzunun artmasına tepki gösteren göstericiler İran karşıtı sloganlar attı. Göstericiler konsolosluk duvarının üzerine çıkıp Irak bayrağı açtı. Bina duvarlarının bazı bölümlerini ateşe veren protestocuları dağıtmak için güvenlik güçlerinin gaz bombası ve gerçek mermi kullanması sonucu 1 kişinin öldüğü belirtilirken yaralıların sayısına ilişkin açıklama yapılmadı.


Aktivistler protestoların başlamasının ardından söz konusu binada herhangi bir diplomatın bulunmadığını ve İranlı diplomatların ülkelerine geri döndüklerini duyurdu. - KERBELA

Hükümet, İran, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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