Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor
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Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews.

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Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews

Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:06 
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