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Irak'ta göstericiler önemli köprülerdeki blokajı sürdürüyor
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye bağlanan Sinak Köprüsü'nü bloke eden göstericiler kurdukları barikatta protestolarını sürdürüyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:06
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