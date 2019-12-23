Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı - Son Dakika
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Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Irak'ta göstericiler taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, taleplerinin karşılanması için açlık grevine başladıklarını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan göstericiler, Iraklıları istedikleri şekilde bir seçim kanunu kabul edilinceye kadar saat 08.00'de başlattıkları açlık grevine davet etti.

Bu yapılan eylemle barışçıl yoldan Meclis üzerinde baskı oluşturmayı ve talepleri doğrultusunda bir seçim kanunun çıkartılmasını hedeflediklerini belirten göstericiler, şu ana kadar taleplerinin karşılanmadığına vurgu yaptı.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e de geçici başbakan atamasında taleplerini dikkate alma çağrısında bulunarak, Meclisteki oylamanın kamuya açık ve televizyondan canlı yayınlanmasını istedi.

Taleplerinin haklı olduğunu ve geri dönmeyeceklerini ifade eden göstericiler, aksi halde yeni yöntemlerle gösteri düzenleyecekleri konusunda yetkilileri uyardı.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa ettiğini bildirmişti.

Geçici hükümetin kurulmaya çalışıldığı Irak'ta, Şii ağırlıklı ve İran'a yakın Bina Koalisyonu, başbakan adayı olarak Yüksek Öğretim Bakanı Kusay es-Süheyl'i önermişti.

Bunun üzerine Bağdat başta olmak üzere Şii nüfusun yoğun olduğu güney kentlerde Süheyl'in adaylığına karşı gösteriler düzenlenmişti.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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