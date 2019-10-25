Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi
Son Dakika Dünya Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi

Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi

1 saat önce

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde en az 3 bin kişiden oluşan protestocular yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe verdi. Göstericiler hükümetin istifasını talep ediyor

Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi, System.String[]

Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentinde en az 3 bin kişiden oluşan protestocular yerel hükümet binasına saldırıp binayı ateşe verdi.


Ülke çapında cuma günü farklı şehirlerde hükümet karşıtı gösteriler gerçekleşiyor. Protestocular hükümetin istifasını ve yolsuzluklara son verilmesini talep ediyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:44 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta yolsuzluk protestoları tekrardan başladı! Polis biber gazıyla müdahale etti
İngiltere'de 39 cesedin bulunduğu tırın şoförü ilk kez konuştu: Cesetleri gördüğümde baygınlık geçirdim İngiliz kadın, müzedeki termal kameradan meme kanseri olduğunu öğrendi Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan kamuda başörtüsü açıklaması: Buna karışmak benim işim değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 18:10:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericiler yerel hükümet binasını ateşe verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]