Irak'ta göstericiler yolları kapattı (1) - Son Dakika

Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı

Göstericilerin lastik yakarak yolları kapatması

Protestocuların yolları kapatması

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.

Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattığı öğrenildi.