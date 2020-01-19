Irak'ta göstericiler yolları kapattı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Irak'ta göstericiler yolları kapattı (2) - Son Dakika

Irak'ta göstericiler yolları kapattı (2)

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yol kapatma eylemi yaptı.

Başkent Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı yakınlarındaki Tayaran Meydanı'nda bir grup gösterici, lastik yakarak bölgedeki yolu trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Bağdat'ın yanı sıra güneydeki Necef, Kerbela, Vasıt ve Nasıriye'de de göstericilerin hükümet karşıtı protestolarını sürdürürken birçok ana yolu lastik yakarak trafiğe kapattığı öğrenildi.

Irak'ta göstericiler yolları kapattı (2)

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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