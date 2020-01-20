Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor - Son Dakika
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Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

7 saat önce

Irak'ın Bağdat kentindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilerin yolları trafiğe kapatması Irak güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası atması Göstericilerin gaz bombalarının kapsüllerini göstermesi Irak bayrakları taşıyan göstericilerin sloganlar atması Göz yaşartıcı gaz...

Irak'ın Bağdat kentindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilerin yolları trafiğe kapatması

Irak güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz bombası atması

Göstericilerin gaz bombalarının kapsüllerini göstermesi

Irak bayrakları taşıyan göstericilerin sloganlar atması

Göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenen göstericilerin yüzlerini yıkaması Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde, hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Bağdat'ta göstericiler, başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak buraları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise protestoculara karşı gaz bombası ve yer yer gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinde de göstericiler, birçok ana yol ve köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattı.

Güneydeki Zikar, Kadisiye, Necef, Babil'de olası taşkınlıkların artmaması için yarın resmi tatil ilan edildi.

Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:04 Kaynak: AA
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