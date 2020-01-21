Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor - Son Dakika
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Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde, hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerinde, hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapatmayı sürdürüyor.

Bağdat'ta göstericiler, başkentin merkeziyle iki yakasını birbirine bağlayan otoban ve köprülerde lastik yakarak buraları trafiğe kapattı. Güvenlik güçleri ise protestoculara karşı gaz bombası ve yer yer gerçek mermi kullanarak müdahalede bulundu.

Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerinde de göstericiler, birçok ana yol ve köprüyü lastik yakarak trafiğe kapattı.

Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:42 Kaynak: AA
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