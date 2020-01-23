Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor - Son Dakika

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Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Muhammed El Kasim otoban ile bağlantı yollarda toplanan hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:39 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'taki Muhammed El Kasim otoban ile bağlantı yollarda toplanan hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.
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