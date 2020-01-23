Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor - Son Dakika
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Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Muhammed El Kasim otoban ile bağlantı yollarda toplanan hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Muhammed El Kasim otoban ile bağlantı yollarda toplanan hükümet karşıtı göstericiler, lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Irak'ta göstericiler yolları trafiğe kapatmaya devam ediyor

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:39 Kaynak: AA
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