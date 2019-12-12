Irak'ta göstericilere ateş açan bir kişinin öldürüldüğü iddiası - Son Dakika
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Irak'ta göstericilere ateş açan bir kişinin öldürüldüğü iddiası

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, göstericilere ateş açtığı iddia edilen kişinin bir grup protestocu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Irak'ta göstericilere ateş açan bir kişinin öldürüldüğü iddiası, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, göstericilere ateş açtığı iddia edilen kişinin bir grup protestocu tarafından öldürüldüğü iddia edildi.


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, göstericilere ateş açtığı gerekçesiyle bir kişinin protestocular tarafından öldürüldüğü, ardından sürüklenerek Tahrir Meydanı yakınlarındaki bir alanda bulunan elektrik direğine asıldığı görülüyor.

Konuyla ilgili göstericileri temsil eden merciler ve Irak hükümet yetkilileri tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:54 Kaynak: AA
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