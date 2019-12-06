Son Dakika Haberleri: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı
Son Dakika Dünya Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı - Son Dakika Dünya

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı

6 saat önce

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında bir kişinin açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetti 20'den fazla kişi de yaralandı.


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Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13 
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