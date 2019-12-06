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Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı
6 saat önce
Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 6 ölü 20'den fazla yaralı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta protestocuların kamp yaptığı alanın yakınlarında bir kişinin açtığı ateş sonucu 6 kişi hayatını kaybetti 20'den fazla kişi de yaralandı.
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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:13
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